Шесть человек погибли при стрельбе в чешском городе Остраве

Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице чешского города Остравы, сообщила полиция страны в Twitter.

Правоохранители опубликовали фото, вначале сообщив, что это подозреваемый, затем в полиции уточнили, что это свидетель. Было также заявлено, что разыскиваются два человека.

Как сообщил агентству ЧТК представитель медучреждения, "в больнице стрелял мужчина среднего телосложения, одетый в красную куртку". Мотивы совершения преступления неизвестны.

Сообщение о стрельбе поступило в 7.19 утра по местному времени. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Пациентам запрещено выходить из палат.