Нобелевская премия "для Африки"

Нобелевскую премию мира за 2019 год вручили во вторник в Осло премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей, усилия по достижению мира и вклад в международное сотрудничество". Полученную награду лауреат назвал премией для всей Африки.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед: "Мы с президентом Эритреи поняли, что наши народы не враги. На самом деле мы стали жертвами общего врага, называемого бедностью. Мы не хотим, чтобы Африканский Рог стал полем битвы для сверхдержав или убежищем для торговцев терроризмом и различных посредников для отчаявшихся и страждущих. Мы хотим, чтобы Африканский Рог стал сокровищницей мира и прогресса".

Мирный договор между Эфиопией и Эритреей был подписан на саммите в Асмэре в июле 2018 года эфиопским премьером Абийем Ахмедом Али и эритрейским президентом Исайясом Афеверки. Он положил конец войне между этими странами, начавшейся 20 лет назад, в результате которой погибли более 370 тысяч эритрейцев и 350 тысяч эфиопов. Хотя боевые действия между Эфиопией и Эритреей завершились в 2000 году, из-за территориальных разногласий государства оставались в состоянии военного конфликта.