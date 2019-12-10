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Венгрия

Венгерские театры не хотят контроля со стороны властей

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  Лев Удольский 
Венгерские театры не хотят контроля со стороны властей
Авторское право
REUTERS/Tamas Kaszas
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В Будапеште тысячи людей приняли участие в акции протеста, требуя отмены законопроекта, касающегося финансирования в стране культуры и искусства. По информации ряда местных СМИ, власти намеревались серьёзно сократить средства, выделяемые независимым театрам, а также жёстко контролировать назначения новых театральных режиссёров. По мнению собравшихся, речь идёт об очередной попытке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ограничить в стране свободу слова.

– Они не совещались ни с кем из представителей моей профессии, когда готовили этот законопроект, – говорит Актёр Золт Ласло. – Его текст вызывает в памяти 1950-е годы.

Официальный текст законопроекта был опубликован в понедельник, и в нём не содержится многих положений, вызвавших протесты. По мнению активистов, это означает, что власти отказались от первоначальных планов:

– Мне ещё надо всё прочесть, чтобы убедиться в этом, нас не в первый раз пытаются провести... но полагаю, что они испугались – и правильно сделали, потому что это могло вылиться в огромный скандал.

Государственный секретарь по культуре направил открытое письмо режиссёрам театров, где утверждает, что у правительства никогда не было намерения принимать вызвавшие столько протестов меры. Между тем, законопроект даже в более мягком виде по-прежнему даёт властям большие возможности влиять на назначения театральных режиссёров.

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