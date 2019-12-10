Алжир: акции противников и сторонников президентских выборов

В Алжире, где через два дня состоятся президентские выборы, прошли новые акции протеста. Тысячи человек вышли на улицы столицы, призывая к бойкоту предстоящего голосования. Протестующие заявляют, что выборы в том виде, в каком они здесь проходят – не более, чем имитация демократии, и что они служат лишь способом увековечить систему, с которой оппозиция стремится покончить:

– Я пришла сюда, чтобы сказать «нет» этим выборам, этому маскараду, запланированному на 12 декабря, – говорит одна из протестующих. – Мы не станем голосовать. Мы хотели бы избрать президента, прийти на выборы, но не на таких условиях.

В то же время поблизости проходила другая манифестация, но которой собрались сторонники проведения выборов. Благодаря действиям полиции, столкновений не произошло.

На пост президента претендуют пять кандидатов, среди которых четыре бывших министра, включая двух экс-премьеров, что вызывает гнев протестующих, требующих перемен.

Между тем два других бывших премьер-министра приговорены во вторник к длительным тюремным срокам. Суд Алжира признал обоих виновными в участии в коррупционных схемах, злоупотреблении властью и незаконном присвоении государственных средств. Оба политика отрицали свою вину.