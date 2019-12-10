В Берлине наградили лучшее европейское кино

32-я церемония вручения премий Европейской киноакадемии прошла в Берлине 7 декабря. Дед Мороз и другие атрибуты грядущего рождества не смогли замаскировать пустующих кресел... в Берлин не приехала Оливия Колман, признанная киноакадемиками лучшей актрисой за роль королевы Анны в фильме "Фаворитки" грека Йоргоса Лантимоса. Не приехал в Германию и сам режиссер, чей фильм был признан лучшим в 2019 году. Награды "Фавориток" (а картина была отмечена в семи номинациях) собрал сопродюсер Эндрю Лоу: "Хочу выразить особую благодарность Йоргосу Лантимосу, нашему другу и руководителю, за это поистине грандиозное эпическое путешествие, которое он придумал и в которое пригласил нас. Для нас большая честь получить столько наград на этой церемонии".

В эстафете за "Лучший фильм года" "Фаворитки" обошли внушительный список сильных картин, в том числе работы Полански, Белоккьо и Альмодовара. Критику подкупила не только блестящая режиссерская и актерская работа, но и европейское измерение картины, созданной греческим режиссером, ирландским продюсером при участии британских актрис.

На церемонию в Берлин не приехал и Антонио Бандерас, которого киноакадемики признали лучшим актером года за роль в фильме Альмодовара "Боль и слава". Критики уже назвали картину, во многом автобиографичную, одной из лучших лучших у позднего Альмодовара. Бандерас стал альтер-эго режиссера, он признался, что сценарий показался ему "настоящей исповедью".

Среди аутсайдеров европейского кино награды в Берлине удостоился Ладж Ли. Его картина "Отверженные" признана "Лучшим открытием 2019. "Фильм получил отличную прессу, - заявил Ли. - А мы ведь очень боялись негативной критики, думали,что нас будут ругать. Но критики оказались единодушны, мы очень гордимся таким результатом"

Режиссер возвращает нас в кварталы Парижа, описанные еще Гюго. Выясняется, что с тех пор там мало что изменилось. "Отверженные" будут бороться за "Оскара" в категории "лучший иностранный фильм".

Мультипликация - давно уже не бедный родственник на больших киноконкурсах. Испанец Сальвадор Симо выиграл приз за лучший анимационный фильм "Бунюэль в лабиринте черепах". Режиссер рассказал о своей работе так: "Это мой первый фильм, я искал свой свой собственный путь. Я хотел снять фильм о Бунюэле и нащупывал интонацию. Я и приближался к его личности, и держал дистанцию, ведь он великий мастер, мэтр, в каком-то смысле мой крестный".

Одним из трогательных событий берлинской церемонии стало очень неформальное выступление президента Европейской киноакадемии Вима Вендерса. "Никто не сравнится с тобой" - спел Вендерс, вручая престижную награду за жизненные достижения 77-летнему немецкому классику Вернеру Херцогу, который за полвека снял более 70 картин.

Почетную премию за вклад в профессию получила от киноакадемиков и француженка Жюльет Бинош, ее назвали активным и преданным участником мирового кинематографа. Получая награду, Бинош заметила: "Для поддержания здоровья обществу нужны художники, разные точки зрения, разный опыт, иногда провокационный".

В следующем году церемония награждения Европейской киноакадемии пройдет в Исландии.