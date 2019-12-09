Художник съел произведение коллеги за 120 тысяч долларов

На выставке в Майами художник грузинского происхождения Дэвид Датуна съел произведение искусства своего коллеги стоимостью 120 тысяч долларов, назвав его "очень вкусным". Арт-объект "Комик" Мауриццио Каттелана - банан, приклеенный к стене скотчем - незадолго до инцидента был продан французскому коллекционеру.

Видео произошедшего Дэвид Датуна, живущий в Нью-Йорке, разместил в своем Instagram в субботу. На нем видно, как он снимает со стены уже достаточно спелый банан и ест его на глазах у толпы зрителей. Свой перформанс Датуна назвал "Голодный художник".

Вскоре банан заменили. Директор галереи Пегги Лебуф заявила, что никаких судебных исков к Датуне не планируется. "Его не арестовали, но мы попросили его покинуть стенд и выставку", - сказала она. Директор по связям с общественностью музея Люсьен Террас сказал изданию "Miami Herald", что художник "не уничтожил произведение искусства", поскольку плод представляет собой "идею".

Каттелан больше всего известен своим 18-каратным функционирующим золотым унитазом под названием "Америка", который он когда-то предложил взаймы президенту США Дональду Трампу. Унитаз стоимостью от 5 до 6 миллионов долларов в сентябре украли из британского Бленхеймского дворца.