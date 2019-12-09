Смесь футбола с пинг-понгом

В Будапеште прошёл Чемпионат мира по текболу. Эта игра — смесь футбола с настольным теннисом — была изобретена в Венгрии и именно венгры остаются сильнейшими текболистами планеты. Триумфатором вечера стал Адам Блажович: он завоевал два чемпионских титула. В одиночном разряде он обыграл в финале поляка Адриана Душака, а в парном вместе с Чабой Баньиком одолел Николу Митро и Богдана Мароевича из Черногории.

Соревнования по текболу проводятся уже пять лет. Очки зарабатывают почти как в настольном теннисе, только играют большим мячом и с выгнутым столом. Бить по мечу можно любой частью тела, кроме рук.