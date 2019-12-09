Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к 3 месяцам условно

Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон был приговорен в понедельник к трем месяцам тюрьмы условно за "неподчинение закону и провокации" во время обыска в штаб-квартире его партии в октябре 2018 года.

Бывший кандидат в президенты Меланшон должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч евро (560 тысяч рублей). Обыски в штаб-квартире партии политика проходили в связи с расследованием возможных финансовых правонарушений.

Меланшон придерживается крайне левых взглядов, он один из главных критиков политики действующего президента Эммануэля Макрона и сторонников движения "желтых жилетов". Во время первого тура президентских выборов в 2017 году он набрал беспрецендентные 19,5% голосов.