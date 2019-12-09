Извержение на Уайт-Айленде: 27 человек пропали без вести

Полиция Новой Зеландии больше не рассчитывает найти на острове Уайт-Айленд людей, выживших после извержения вулкана. Ситуация на острове остаётся слишком опасной для того, чтобы спасатели на него высадились. При обследовании территории острова с вертолётов живых людей на нём не обнаружили. Как полагают в полиции, все, кого можно было вывезти живыми с острова, были спасены во время эвакуации.

«Из-за того, что и воздух, и вода были раскалёнными, все мы получили ожоги, – рассказывает бразильская туристка Алини Мора. – Некоторые – очень серьёзные, некоторые – не очень. Я не уверена, что им удалось всех спасти. Но надеюсь, что да. Мы оставались там довольно долго, вулкан был всё еще активен, но извержение уже завершилось».

Согласно информации местных властей, когда началось извержение вулкана, недалеко от кратера находились около 50 туристов, как новозеландцев, так и иностранных граждан. Подтверждена гибель по меньшей мере пяти человек. 20 – получили ранения. Эвакуацией занимались компании-туроператоры. По данным полиции, с острова были срочно вывезены 23 человека. Но судьба 27 – остается неизвестной. Хотя извержение уже прекратилось, спасатели характеризуют условия на острове как опасные для жизни. Полицейское судно должно приблизится к острову для оценки ситуации во вторник на рассвете.

«Из-за сохраняющегося риска спасательные службы не могут сейчас направиться на остров. Есть вероятность новых извержений, но главное это то, что физические условия на острове не безопасны для его посещения», – заявил заместитель комиссара полиции Джон Тимз.

Вулкан на острове Уайт-Айленд – один из самых посещаемых в мире. Туристические компании продолжали привозить на остров посетителей, несмотря на то, что предупреждение о возможном извержении было обнародовано еще в прошлом месяце.