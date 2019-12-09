Уголок для одиноких покупателей

Поход в магазин за продуктами для кого-то — суровая необходимость, а для одиноких пожилых людей — это может быть единственная возможность пообщаться. Супермаркет в голландском городке Веймен предлагает новую услугу. "Кофейный уголок" — это не отдельное заведение, а небольшие столики прямо посреди торгового зала.

Барт де Вильт, пенсионер:

"Очень многим покупателям хочется немного передохну́ть, всего на минутку оторватся от покупок. И это совсем не обязательно пожилые люди. В таком уголке можно выпить кофе, и поболтать, пообщаться друг с другом. Очень трудно было бы одновременно выбирать покупки и общаться".

А для тех, кто любит поболтать с продавцами, организованы даже специальные кассы. Обслуживание, конечно, получается дольше, зато приятнее.

По данным статистики, в Нидерландах более 40% пожилых людей считают себя одинокими. Так что проблема совсем не надуманная. Руководство сети супермаркетов считает эксперимент в Веймене удачным. И в следующем году такие же "кофейные уголки" должны появиться ещё в 60 городах Нидерландов.