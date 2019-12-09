Роботы на фабрике: бесконфликтное внедрение

Роботы и искусственный интеллект приводят к революционным преобразованиям в производственном секторе. Что ждет в этом контексте работников этих предприятий? Европейский проект Factory2Fit обеспечивает бесконфликтное и эффективное внедрение новинок в производство благодаря обучающим модулям.

Финская компания Prima Power, производитель металлических комплектующих, участвует в экспериментах проекта Factory2Fit. Эта европейская исследовательская программа с бюджетом в 4 миллиона евро ставит целью оптимизировать роль профессионалов в обновляющемся производственном контексте.

Участница проекта, доктор технических наук Эйя Кассинен рассказывает: "Работники могут участвовать в проектировании, оформлении своей рабочей среды, составлять перечень задач. Это в числе прочего позволяет профессионалам обмениваться опытом, идеями которым в настоящее время не уделяется достаточного внимания".

В глобальном масштабе, в рамках Четвертой промышленной революции, искусственный интеллект и робототехника преобразуют производство. "Конечно, есть сферы, где ручной труд незаменим, - напоминает Кассинен. - Но все больше областей сегодня требуют расширения компетенций, предполагая навыки виртуальной работы с реальными предметами".

На предприятии тестируются две платформы - одна нацелена на подготовку персонала и хранит учебные модели и пособия. Вторая представляет собой пространство обмена опытом и рекомендациями работников, управляющих сложным оборудованием. Особенно важны здесь их советы, касающиеся нештатных ситуаций и поломок.

Мариия Крепосна, представляющая проект Factory2Fit, показывает и рассказывает: "Оператор открывает окно и получает дополнительную информацию о ситуации, к его услугам текстовые комментарии, изображения и видео. Таким образом, в будущем, столкнувшись с нештатным сценарием, профессионал будет опираться не только на стандартные указания, но и учитывать реальный накопленный опыт по устранению такого рода проблем и их предотвращению в будущем".

На другом финском предприятии, в городе Кеуруу рабочим предложили протестировать биометричесий браслет, связанный с приложением на смартфоне. Устройство круглосуточно фиксировало процесс выполнения работниками определенных заданий, а также их физическое состояние - качество сна, активность в дневное время. Ученые хотели показать, насколько взаимосвязаны эти сферы жизни. Наблюдения расшифровывала Пайви Хейккиля: "Когда мы в рамках проекта опрашивали людей, они нередко негативно отзывались о своей работе, жаловались, что что-то не получается. Нам хотелось разработать приложение, которое вернуло бы им позитивный взгляд на собственный труд, акцентировало внимание на положительных результатах".

Вилле Верола - один из пяти рабочих, которые в течение 3 месяцев тестировал браслет: "Я был удивлен, увидев, как крепкий сон влияет на мою работу, - заметил мужчина. - Оказалось, что сон. а еще хороший досуг, играют важную роль для повышения производительности".

Среди решений, тестируемых в рамках проекта Factory 2 Fit, это показалось исследователям наиболее деликатным: специалисты говорили про риски неверной интерпретации полученных с браслета данных.

"Когда разрабатываешь такого рода решения, всегда следует опираться на этические принципы, - убеждена Пайви Хейиккиля. - Мы также всегда подчеркиваем, что подобные наблюдения делаются только с согласия работника".

Собранные данные хранятся на отдельном сервере, который не подключен к заводской системе.

Участники проекта говорят, что по меньшей мере одно из решений Factory2Fit будет внедрено в производственную практику уже к концу следующего года.