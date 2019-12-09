Македония хочет идти в ЕС отдельно от Албании

В октябре этого года западноевропейские страны заблокировали вступление Северной Македонии и Албании в ЕС, несмотря на ранее дававшиеся обещания. Так, например, Франция поставила под сомнение проведенные в этих балканских государствах реформы. Для Тираны и Скопье это стало холодным душем.

Их заявки на вступление в ЕС рассматривались совместно, однако проблемы у каждой стороны разные. В этой связи глава МИД Северной МакедонииНикола Димитров заявил в интервью Euronews, что, возможно, для его страны настало время действовать в одиночку:

- Я думаю, что даже если одна из наших двух стран преуспеет, то это будет хорошая новость для всего региона. Конечно, мы остаемся добрыми соседями и уважаем стремление Албании войти в ЕС. Но нам всем нужно работать над созданием позитивной динамики в данном процессе. Если не получается действовать в тандеме, то, наверное, лучше нам попробовать силы самостоятельно.

Поможет ли разделение заявок Северной Македонии и Албании, пока неясно. Однако Скопье будет настаивать именно на этом варианте. По словам европейских источников, вопрос вновь будет поднят на саммите ЕС в мае 2020 года. Напомним, что для Для Северной Македонии на кону стоит также вступление в НАТО. Для Албании эта задача была решена еще десять лет назад.

- У нас просто нет другой альтернативы. Так или иначе мы попадем в ЕС, я в этом уверен. Но этот путь был бы легче, если бы у нас были друзья в Еврокомиссии, а также необходимые инструменты влияния.

Впрочем, даже если в мае будет принято положительное решение о начале переговоров по существу, это вовсе не будет означать вступления в ЕС. Для Северной Македонии и Албании это будет лишь началом долгого пути.