Защита природы без выходных

Политики объединяют усилия в борьбе против изменений климата, экоактивисты не отступают от своей повестки дня. Во время проведения #COP25 в Мадриде манифестанты из Extinction Rebellion ("Восстание вымирающих") прошли по центру испанской столицы с макетом скелета кита.

Нынешнее выступление "вымирающих" - за охрану Мирового океана как колыбели жизни на Земле.

Живая цепь в Брюсселе - в ней стояли люди разных поколений, но с одинаковым призывом к властям уделять экологии и защите окружающей среды больше внимания и выделять больше ассигнований.

Одна из участниц манифестации рассказывает, что ее привело в ряды экоактивистов: "Я из движения "Бабушки и дедушки за сохранение климата", вот уже год мы принимаем участие в подобных манифестациях, мы поддерживаем молодых. Знаете, над молодежью принято хихикать, а мы наоборот, очень уважаем их стремление относиться к охране природы серьезно".

Активисты из "вымирающих" заблокировали дороги, ведущие к аэропорту Хитроу. Там планируется построить еще одну взлетно-посадочную полосу. Сторонники "вымирающих" считают, что реализация этого проекта приведет к ухудшению качества воздуха и увеличит уровень шума до значений, опасных для здоровья.

Манифестация состоялась и Париже, ее участники требовали от властей политической воли в принятии решений, касающихся защиты экологии.

#COP25 работает в Мадриде до конца этой недели.