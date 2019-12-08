Оппозиция давит на Зеленского перед саммитом "нормандской четверки"

В Киеве оппозиция вывела на улицы своих сторонников в преддверии саммита "нормандской четверки". Участники митинга, в том числе Петр Порошенко, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не делать каких-либо уступок Москве, в противном же случае пригрозили новым "майданом".

Как заявил, выступая на митинге экс-президент Петр Порошенко, есть "красные линии", переступать которые нельзя. Среди требований оппозиции: никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу Киева, недопущение проведения выборов в Донбассе до тех пор, пока оттуда не будут выведены неподконтрольные Киеву военизированные формирования.

"Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Как отмечают эксперты, предстоящие переговоры в формате "нормандской четверки" станут серьезной проверкой для Зеленского. Сам он ранее заявил, что хочет добиться "конкретных результатов" для прекращения боевых действий на востоке Украине. Однако весь вопрос в том, какие условия поставит Москва, и готов ли будет Киев их выполнить?

Встреча должна пройти в понедельник в Париже. При этом Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в подобном формате впервые.