Австралия: дым накрыл столицу

Ядовитое облако дыма накрыло австралийскую столицу — Канберру, несмотря на все усилия пожарных не допустить распространения огня на восточном побережье страны.
На протяжении недели от дыма страдают жители Сиднея. Медиками там зафиксирован всплеск респираторных заболеваний.
Лесные пожары в Австралии не удается взять под контроль вот уже полтора месяца. Больше всего очагов возгораний, около ста, наблюдается в штате Новый Южный Уэльс. Бороться со стихией мешают высокие температуры, сильный ветер и отсутствие осадков.
В выходные пожарные пытались обуздать "огненный лес" на территории национального парка "Сады камней".
Быстро распространяющиеся пожары на восточном побережье Австралии уже уничтожили около 700 жилых домов, полутора тысяч административных построек и свыше 2 млн га леса. Жертвами стали 4 человека.