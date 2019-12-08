Протестующие дают властям "последний шанс"

Тысячи протестующих Гонконга намерены дать властям "последний шанс", заявляют лидеры Гражданского фронта за права человека - организаторы воскресной антиправительственной манифестации. С середины августа это первая согласованная акция. Две недели назад на местных выборах в 17 из 18 гонконгских округов победила оппозиция.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек. У них изъяли полуавтоматический пистолет, холодное оружие, дубинки и перцовые баллончики. Готовились провокации, заявляет полиция.

"Согласно поступившим данным, в ходе сегодняшней демонстрации группа собиралась использовать огнестрельное оружие и устроить массовые беспорядки. Планировались нападения на полицейских и создание таких условий, при которых пострадали бы ни в чем не повинные люди", - заявил сотрудник полиции Гонконга Ли Кхуай-Вах.

Масштабные акции протеста против законопроекта об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая начались в июне. Власти от своих планов отказались, но жители продолжили выходить на улицы с требованием провести реформы и расследовать жесткие действия стражей правопорядка при разгоне манифестаций. За участие в акциях и беспорядках задержаны около 6 тыс. человек.