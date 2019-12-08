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Испания

Без крыши над головой

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  Сергей Щербаков 
Без крыши над головой
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По официальным данным в Испании насчитывается около 18 тысяч бездомных людей. Однако как считают независимые эксперты, эта цифра занижена, как минимум вдвое.

Только в Мадриде без крыши над головой живет порядка 3 тысяч человек. Оказавшиеся на дне люди, часто замыкаются в себе и вернуться к нормальной жизни уже не могут. Поделиться своими проблемами им просто не с кем.

Испанское правительство выделяет средства на борьбу с бедностью. Однако для чиновников это просто несколько строчек в огромном перечне бюджетных расходов. На помощь бездомным нередко приходят волонтеры.

Телеканал Euronews встретился с волонтерами из благотворительной ассоциации Bokatas. По большей части это молодые люди в возрасте до 30 лет. Каждый вечер они выходят на улицы Мадрида и раздают еду бездомным. Делают это круглый год, в любую погоду, совершенно бесплатно. Говорят, что помогать бедным - общественный долг, поскольку любой может оказаться без крыши над головой.

"Люди оказываются на улице не по своей воле. К потере жилья может привести увольнение или развод. Есть даже бездомные, которые работают, просто у них не хватает денег на нормальное жилье. Без стабильной зарплаты снять квартиру сложно", - объясняет глава Bokatas Эсперанца Вера.

По ее словам, волонтеры не просто разносят еду. "Мы стараемся общаться с бездомными - это тоже очень важно. Парадоксально, но когда вы живете на улице, на ваших глазах происходит жизнь города, вы видите толпы людей, но при этом находитесь в социальной изоляции. Одиночество частый спутник бездомных".

На этих выходных более 50 крупнейших городов планеты, в том числе Мадрид, приняли участие в акции в поддержку бездомных людей The World's Big Sleep Out. На призыв оказать помощь бездомным откликнулось немало испанцев, в том числе знаменитости. Многие приехали в Мадрид из других городов. В знак солидарности десятки людей провели ночь на воскресенье на улице в спальных мешках, несмотря на холодную погоду.

В испанской столице прошли благотворительные концерты. Все вырученные деньги будут направлены на помощь людям, которые волею судьбы оказались без крыши над головой.

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