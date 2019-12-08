Встреча "нормандской четверки": ожидания и надежды

Считанные часы остаются до саммита "нормандской четверки", посвященного проблемам урегулирования ситуации на востоке Украины. Девятого декабря в Париже соберутся российский лидер Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава французской республики Эммануэль Макрон. Аналитики в своих прогнозах проявляют сдержанность.

Аманда Пол, эксперт Центра европейской политики: "Это важная встреча, первая встреча президентов за три года, и впервые Зеленский и Путин будут говорить, что называется лицом к лицу. Но мы не должны быть чрезмерно оптимистичными. Я полагаю, большинство людей считают, что огромного прорыва ожидать не стоит".

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, поднимет на встрече в Париже три вопроса - об обмене пленными, прекращении огня и выводе войск с не подконтрольных Киеву территорий Донбасса, что считает условием для проведения местных выборов.

То, что встреча "нормандской четверки" все-таки состоится, стало известно в середине ноября. Россия выдвигала несколько условий, без выполнения которых она бы не согласилась на переговоры в "нормандском формате": во-первых, принятие украинской стороной "формулы Штайнмайера", во-вторых, разведение сил на линии соприкосновения в зоне конфликта в населенных пунктах Золотое и Петровское.

"Я не знаю, что дадут эти переговоры" - заявил Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам, - "Но с моей точки зрения, ясно, что в отношении России стоит продолжать санкционную политику до тех пор, пока не будет прогресса. И на данный момент его нет".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарии о предстоящем саммите. Кремль ожидает, отметил он, что встреча "нормандской четверки" будет способствовать урегулированию ситуации на Украине и докажет безальтернативность Минских договоренностей.