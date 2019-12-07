В Багдаде всё неспокойно: неизвестные расстреляли протестующих

Не менее 25 человек погибли и более 130 получили ранения в результате нападения неизвестных вооруженных людей на протестующих вечером в пятницу в Багдаде.
Всего за несколько часов до этого власти США ввели санкции в отношении 3 иракских подданных, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за предыдущие смертоносные нападения на демонстрантов.
Пятничное нападение стало самым кровопролитным с начала антиправительственных акций протеста в Ираке, продолжающихся в стране более 2 месяцев. За это время жертвами столкновений стали более 400 человек.
Причины недовольства населения: тяжелые условия жизни и влияние Ирана на внутренние дела Ирака. Протесты не прекратились даже после отставки премьер-министра страны Аделя Абделя Махди.