США и Иран обменялись заключёнными

США и Иран обменялись заключенными.

Вашингтон выдал арестованного в октябре 2018 года иранского ученого-гематолога Масуда Солеймани, Тегеран в ответ передал американским властям осуждённого за шпионаж исследователя Сиюэ Вана. Об этом в своем "Твиттере" сообщил Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Сообщается, что обмен заключенными произошел в Цюрихе.

Иранский ученый-гематолог Масуд Солеймани, специалист по стволовым клеткам, был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года. Его обвинили в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход санкций США.

Американский исследователь Сиюэ Ван был арестован иранскими силами безопасности 8 августа 2016 года. Он был осужден за попытку шпионажа и приговорен к 10 годам заключения.

Возвращение домой исследователя и его скорое воссоединение с семьей анонсировал госсекретарь США Майк Помпео, подчеркнув, что власти" не успокоятся до тех пор, пока не вернут домой каждого американца, задержанного в Иране или в любой другой стране мира".

Тегеран и Вашингтон не имеют дипломатических отношений со времен победы в 1979 году Исламской революции в Иране. Взаимные интересы стран представляет Швейцария.