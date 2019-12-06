Венгрия: звезды играют в текбол

В Будапеште стартовал третий Чемпионат мира по текболу. В нем принимают участие более 150 атлетов из десятков стран. Почетный гость соревнований - легенда бразильского и мирового футбола Роналдиньо. Он, как и многие звезды, играет в текбол. Роналдиньо сказал корреспонденту Euronews, что футболисты могли бы многое взять от текбола.

Роналдиньо: "Текбол реально поможет развить ваши технические навыки. Особенно, когда вы только начинаете знакомиться с футболом и играть. Текбол позволяет значительно улучшить технику".

Текбол был изобретен в Венгрии. В одиночной игре участвуют два игрока, в парной — три или четыре. Игра напоминает настольный теннис. Используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.

Адам Мадьяр, Euronews: "Текбол - один из самых молодых в мире видов спорта. Но с каждым годом он становится все более популярным. В Международной федерации текбола надеются, что он станет олимпийским видом спорта в 2028 году".