Исчезнут ли малые островные государства с карты мира?

Сейшелы и другие малые островные государства — на передовой изменения климата. Ураганы и наводнения, повышение уровня моря и гибель коралловых рифов — смогут ли малые острова перенести климатический удар?

Соавтор специального доклада МГЭИК об океанах и криосфере в условиях меняющегося климата, сопредседатель Рабочей группы II МГЭИК Ханс-Отто Пертнер в интервью Euronews объясняет:

"Малым островным государствам, особенно тропическим, предстоят серьёзные испытания. Основных причин две: первая — гибель тепловодных кораллов и коралловых рифов, вторая - повышение уровня моря.

Даже приняв амбициозные меры, мы не сможем остановить глобальное потепление значительно ниже +1,5ºC. При этой температуре 70-90% процентов всех тепловодных коралловых рифов исчезнут, ​​а при +2ºC их прогнозируемая гибель достигает 99%. Многие из этих малых островных развивающихся государств зависят от коралловых рифов в плане питания, мелкого рыболовства - и их ресурсы исчезнут, потому что с гибелью рифов уходит и биоразнообразие.

Так что это одна из ключевых задач. Вторая проблема — повышение уровня моря.

Мы впервые упоминаем опасность того, что некоторые из этих малых островных развивающихся государств исчезнут с поверхности планеты Ханс-Отто Пертнер Соавтор специального доклада МГЭИК об океанах и криосфере в условиях меняющегося климата

Если нам повезет, мы сможем удержать повышение уровня моря на протяжении веков ниже одного метра, что уже является реальной угрозой для некоторых из этих небольших островных государств. И им, вероятно, придется принять соответствующие меры по адаптации, а их способность к адаптации ограничена, и нам нужно будет балансировать между отставанием от процесса и огромными усилиями для искусственного наращивания поверхности островов — некоторые государства, такие как Мальдивы, это уже делают.

Но для некоторых районов — по крайней мере, для некоторых низколежащих побережий — лучшим вариантом может быть эвакуация, перемещение населённых пунктов либо в региональном масштабе, если у небольшого островного государства достаточно для этого резервов, либо в международном масштабе. И в нашем специальном докладе об океанах и криосфере в изменяющемся климате впервые конкретно упоминается опасность того, что некоторые из этих малых островных развивающихся государств исчезнут с поверхности планеты."