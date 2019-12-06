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Испания

Грета Тунберг: "Ничего не изменилось"

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  Ирина Шелудкова 
Грета Тунберг: "Ничего не изменилось"
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16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг призналась, что за время школьных забастовок в защиту окружающей среды ничего не изменилось. Об этом она заявила на проходящем в Мадриде саммите ООН по климату. По ее словам, дети, прогуливающие школу, не могут быть долгосрочным решением проблемы.

Грета Тунберг стала лицом глобального молодежного протестного движения после того, как начала проводить по пятницам одиночные пикеты у здания шведского парламента.

Думаю, что мы добились многого. Мы смогли привлечь внимание людей к этой проблеме и сформировать общественное мнение. Это, конечно, большой шаг в правильном направлении. Но этого абсолютно недостаточно
Грета Тунберг
экоактивистка

Грета сказала, что голос молодежи был услышан, но это не привело к принятию политических мер и конкретным действиям со стороны представителей власти. "Объем выбросов углекислого газа не уменьшается, а, наоборот, увеличился в в текущем году и вырастет еще на 0,6%. Поэтому нет никакой победы", — заключила она.

На этом фоне сысячи человек вышли на улицы Мадрида, чтобы принять участие в "Марше за климат".

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