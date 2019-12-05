Эксклюзив: журналист Le Monde - о "шпионах ГРУ в Альпах"

"Месть - это блюдо, которое подают холодным, особенно в сфере разведки", - так начинается статья во французской газете "Монд", в которой рассказывается о якобы раскрытой западными спецслужбами базе российских шпионов в Верхней Савойе. Беспрецедентная слежка за, как отмечает издание, специалистами по точечным убийствам, развернутая после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля, позволила установить имена 15 офицеров российской военной разведки ГРУ. О том, как начиналась эта операция, рассказал автор статьи Жак Фоллору:

"Это была первая со времен Второй мировой войны химическая атака, которую другое государство, как указывается, провело на зарубежной территории, в данном случае в Англии. Это вызвало реакцию солидарности между Францией, Великобританией, Швейцарией и их союзниками, в частности, США. Было заявлено, что пересечена "красная линия" и что это неприемлемо".

Хотя многие вопросы все еще остаются без ответа, французская контрразведка считает, что этот пограничный со Швейцарией регион служил тыловой и логистической базой ГРУ для операций по всей Европе, в частности, в Великобритании, Болгарии и Черногории.

"Наиболее вероятная гипотеза французских, британских и швейцарских контрразведывательных служб заключается в том, что Верхняя Савойя - удобное место, расположенное вблизи Женевы, это позволяло им легко и скрытно перемещаться по всей Западной Европе, - продолжает Жак Фоллору. - Этот район очень популярен среди российских туристов, в частности, Межев, Шамони, Анмас, Женева. И есть еще одна причина, связанная с открывавшимися возможностями, - французская контрразведка не обнаружила никаких незаконных операций с 2014 по 2018 год".

Автор высказывает предположение, что российские спецслужбы не хотели привлекать к базе лишнего внимания операциями на французской территории. Но, как утверждается, известно, где шпионы жили, питались и покупали одежду:

"На многих из тех, чьи имена включены в этот список, распространяется европейский ордер на арест. Некоторые из них сейчас звучат во всеуслышание, в том числе называются в нашей газете. Так что теперь им крайне сложно перемещаться и действовать как тайным агентам, они больше не являются тайными. Так что эту службу, очевидно, пришлось усыпить или реорганизовать".

Официальной реакции из Москвы на обвинения, изложенные во французской газете, пока не последовало, впрочем, и сами обвинения официально пока не прозвучали.