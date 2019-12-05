Белые медведи не могут уйти на охоту

Около 60 белых медведей собрались у чукотского села Рыркайпий в районе мыса Кожевникова. Съёмки с дрона показал WWF ("Всемирный фонд дикой природы"). Специалисты фонда отмечают, что почти все медведи очень исхудали. В этом регионе наблюдается необычайно тёплая для начала декабря погода, из-за чего лёд у берега недостаточно окреп, для того чтобы животные могли уйти в море на охоту. Сейчас они вынуждены искать еду на суше и питаются оставшимися с осени тушами моржей. Сложившуюся ситуацию специалисты связывают с глобальным изменением климата.

На время "медвежьего нашествия" в селе Рыркайпий отменили все общественные мероприятия, а в детский сад и школу детей будут развозить на автобусах. Местные жители часто встречают белых медведей поблизости, но в таком количество — очень редко.