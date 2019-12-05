Взрыв газа в Польше: 8 погибших

В Польше восемь человек стали жертвами взрыва бытового газа, разрушившего трёхэтажный жилой дом. Трагедия произошла в среду вечером в курортном городе Щирк на юге страны. Среди погибших – четверо детей. Эту информацию подтвердил силезский воевода Ярослав Вечорек:

– К несчастью, должен с большой грустью сообщить, что были найдены ещё две жертвы этой ужасной трагедии, произошедшей здесь, в Щирке. Хотел бы выразить соболезнования и сочувствие всем родным и близким погибших.

Около 200 спасателей, пожарных и полицейских, прибывших к месту происшествия, продолжают расчистку завалов. Говорит Яцек Клещевски, глава местной пожарной службы:

– Сейчас, при дневном свете, многое проще увидеть, поэтому работа продвигается быстрее. К тому же так намного безопаснее. При этом наша работа остаётся весьма трудной, требуется разбирать всё очень постепенно.

Причиной взрыва стала, предположительно, утечка газа во время проводившихся поблизости работ на трубопроводе. Из соображений безопасности в большей части города подача газа была приостановлена.