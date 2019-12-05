Шоу Шанель в Париже

Вечером в среду в парижском Гран Пале прошло ежегодное шоу Chanel Métiers d’Art, зрителями которого стали звезды кино и мира моды Ванесса Паради, Пенелопа Крус, Кристен Стюарт, Марион Котийяр и другие. Показ впервые прошел без участия Карла Лагерфельда, полностью под руководством Виржини Виар, которая заняла пост креативного директора дома Chanel после смерти кутюрье в феврале. Постановщики шоу под названием Paris-31, rue Cambon - в честь легендарной улицы, где Габриэль Шанель открыла свой первый магазин в 1910 году, воссоздали обстановку культовой квартиры Коко, а также знаменитую зеркальную лестницу и хрустальные люстры.

Пенелопа Крус, актриса: "Я думаю, что нет никого лучше в мире, кроме Виржини, кто мог бы продолжить работу, которую он делал. Они так тесно сотрудничали в течение многих лет. Очевидно, что Виржини очень сильно его любит, и я думаю, что он будет присутствовать во всем, что она, да и все мы делаем, и что связано с Шанель".

Предметы из квартиры мадемуазель Шанель и ее любимые вещи нашли отголоски в одежде и аксессуарах: золотые львы, банты, цепи, знаменитые камелии. Свою коллекцию Виар описала как смесь Лагерфельда и самой Шанель - детали нарядов напоминают о любимых вещах Габриэль и о традиционных силуэтах из коллекций Карла. Кроме классических черного и белого цветов, палитру линейки дополнили нежные персиковые и розовые оттенки, а также алый.