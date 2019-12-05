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Франция

Всеобщая забастовка во Франции: первые задержания

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  Мария Сашинская 
Всеобщая забастовка во Франции: первые задержания
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REUTERS/Jean-Paul Pelissier
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Железнодорожники, учителя и врачи вышли на улицы Франции. Движение пригородных поездов почти парализовано (85% машинистов присоединились к стачке) отменены занятия в школах и лицеях, есть перебои в авиасообщении. В стране началась крупнейшая за последние десятилетия забастовка.

Полиция Парижа сообщает, что к 17.00 по местному времени произведено около 9300 проверок, более 80 человек задержаны.

Манифестанты не согласны с предложенным властями проектом пенсионной реформы, которая должна объединить 42 существующие схемы в одну универсальную. Новая балльная система прежде всего не устраивает определенные категории государственных служащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%.

По последним опросам общественного мнения, забастовку поддерживают 60% граждан страны.

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