Вручение премий «Женщины Европы»

В Брюсселе прошло вручение премии «Женщины Европы» за текущий год. Все три лауреатки представляют Центральную или Восточную Европу.

В центре внимания оказалась Лаура Ковеши, которая боролась с коррупцией в родной Румынии, а теперь собирается стать первым в истории европейским прокурором. Она забирает домой награду «Женщины во власти».

"Не думаю, что в данный момент важно, что я женщина, - сказала Ковеши. - Важно, что у меня огромный опыт, я была прокурором 24 года".

Она, впрочем, признала, для роли европрокурора её пол может стать преимуществом:

"Мне придётся участвовать в слушаниях дел детей или женщин, ставших жертвами, например, торговли людьми, - продолжала румынка. - Как женщина, я смогу установить с ними хороший диалог и получить больше, чем прокурор-мужчина".

На церемонии чествовали также болгарку и чешку, которые отличились в борьбе против гендерного неравенства. Они стали героинями для европейских феминисток.

«Нам важно внести изменения в болгарское законодательстве, чтобы не допускать насилия против женщин", - сказала Милена Кадиева.

"Чешское общество до сих пор не видит в этом большой проблемы, - сказала Йоханна Неедлова. - Но каждая десятая женщина возвергается насилию за свою жизнь, и это огромная проблема".