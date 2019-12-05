Книжные призы британца и француза. Тучи над Мальтой

Программа "Вкратце из Брюсселя»:

"Наконец-то «брексит» принёс хоть какую-то пользу", - пошутил Председатель Европарламента. Давид Сассоли имел в виду успех книги “Срединная Англия”, в которой описано Соединённое королевство в процессе своего выхода из Евросоюза. В четверг автора чествовали в Брюсселе.

В Европарламенте состоялось вручение 13-й по счету Европейской книжной премии. Её получил англичанин Джонатан Коу за роман «Срединная Англия». Он посвящён общественному расколу в Великобритании после референдума 2016 года о её выходе из ЕС.

«Брексит» показал, среди прочего, что существующие политические структуры и политическая система в Британии больше не удовлетворяют потребностям граждан, - сказал Джонатан Коу. - «Брексит» выявил несовместимость прямой демократии с представительной демократией".

Французский писатель Лоран Годе не мог приехать, чтобы получить приз в категории эссе за свою книгу «Мы, Европа: банкет народов». Это — поэма, посвященная последним 150 годам европейской истории. Автора представляла бывший министр культуры Франции:

«Это попытка изложить историю нашей Европы, показать важность Европы, рассказать об ожиданиях и надеждах, - сказала Франсуаза Ниссен. - Годе провел огромное историческое исследование и заслужил право на точку зрения, которую он выбрал".

Денежное вознаграждение премии составляет по 10 тысяч евро для каждой из категорий.

Предложенние наказать Мальту

По возвращении в Брюссель с Мальту евродепутаты выразили сомнение по поводу верховенства права в этом островном государстве Евросоюза, где два года назад была убита журналистка Дафне Каруана Галиция.

Они приветствовали заявление Веры Юровой. Вице-председатель Еврокомиссии предупредила, что против Валетты может быть возбуждена дисциплинарная процедура по статье 7-й Договора о Евросоюзе.

"Первым шагом станет диалог на тему о верховенстве права, - сказала либерал Софи ин'Т Велд. - Будет ли возбуждена процедура, предусмотренная статьёй 7-й, - целиком зависит от правительства Мальты".

Другие евродепутаты требуют принять меры против премьера-министра Мальты уже на следующей неделе, когда он приедет в Брюссель на Саммит ЕС.

«Проблему должен разрешить Европейский совет, в котором состоит премьер Мускат, косвенно (пока) причастный к убийству, - сказал радикальный левый Стелиос Кулоглу. - Это было самое невероятное убийство в истории Евросоюза. Нужно велеть Мускату немедленно уйти в отставку, чтобы не препятствовал расследованию преступления. Лидеры ЕС должны принять меры".

Евродепутаты призвали к срочной реформе судебной системы на Мальте, отметив, что в противном случае тень ляжет на весь Евросоюз.