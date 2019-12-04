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На страже Его Святейшества

На страже Его Святейшества
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  Вероника Доваль 
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Швейцарские гвардейцы Ватикана превращаются в супергероев комиксов. Эта гвардия - в настоящее время единственный вид вооружённых сил города-государства. Её по праву можно считать старейшей армией мира, сохранившейся до наших дней.

На протяжении более 500 лет Швейцария поставляет солдат в Ватикан для защиты Папы и Апостольского дворца. В книге комиксов "Гвардейцы Папы" рассказывается о приключениях молодого швейцарца, который мечтает присоединиться к гвардейскому корпусу.

Лоран Бидо, художник: "Я стремился к реалистичному стилю рисования, очень ясному для понимания. Эти рисунки - для широкой публики".

Читатели также узнают о жизни в Ватикане за закрытыми дверями.

Арно Делаланд, соавтор книги: "Эта книга также позволяет нам приблизиться к тайной власти за кулисами Ватикана. Показывает повседневную жизнь. И очень интересно окунуться в эту среду".

В конце 19 века Швейцарская гвардия превратилась в чисто церемониальную. Огнестрельное оружие у гвардейцев неоднократно изымалось, но затем снова возвращалось в арсенал. Команда, работающая над созданием книги комиксов, стремилась как можно реалистичнее изобразить на ее страницах повседневную жизнь швейцарских гвардейцев, добавив в нее лишь небольшую порцию вымышленных элементов.

С особым почтением в книге отображается момент покушения на Иоанна Павла II 13 мая 1981 года турецким студентом. Именно после этого трагического события доступ к оружию снова был разрешён.

Филипп Морар, заместитель командира Швейцарской гвардии: "Книга очень точная и реалистичная. Она показывает нашу настоящую жизнь. Я не увидел никаких преувеличений. Эта книга отображает реальную суть наших функций, наших обязанностей и объясняет нашу повседневную жизнь".

Сейчас гвардия Ватикана состоит из 110 человек. На протяжении веков мало что изменилось - гвардейцы, как и прежде, одеты в красочную средневековую форму. В торжественных случаях они вооружены алебардами и шпагами, а в повседневной жизни - современным оружием.

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