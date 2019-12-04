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Россия

США вновь не выдали визы российской делегации

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  Марика Димитриади 
США вновь не выдали визы российской делегации
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Власти США не выдали визы членам делегации Федерального казначейства России и директору Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову. Об этом сообщило российское посольство в США.

Делегация от казначейства должна была приехать в Вашингтон 3 декабря на конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии.

"Американцы вновь, уже в который раз перевернули всё с "ног на голову". Подчеркиваем, что официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы", - говорится в заявлении ведомства.

В посольстве РФ выразили возмущение тем, что США перекладывают на Россию вину в развязывании "визовой войны". В частности в ведомстве упомянули сообщение, которое было опубликовано на сайте американского диппредставительства в Москве в начале сентября. В нем говорится, что трудности с выдачей виз россиянам связаны с нехваткой консульских сотрудников, которым Москва отказывается давать визы.

"Заявляем, что в настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - говорится в сообщении российского посольства, которое было опубликовано в эту среду.

Визовый скандал разразился в начале сентября, которая США не выдали визы участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В США произошедшее объяснили техническими сложностями.

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