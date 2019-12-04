Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Украина

Крупный пожар в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса

 Комментарии
  Андрей Позняков 
Крупный пожар в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса
Авторское право
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Один человек погиб и по меньшей мере 14 госпитализированы в результате крупного пожара в Одессе. Шестеро пострадавших — сотрудники МЧС.

Пожар произошёл в колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса. По данным МЧС Украины, огонь охватил площадь более 4 тыс. кв. м. Для локализации пожара в старом доме потребовалось несколько часов. Местные издания сообщают, что люди, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон.

#Одеса: триває ліквідація пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу ⤵️ Станом на...

Publiée par ДСНС України sur Mercredi 4 décembre 2019

Наиболее вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание: сотрудники колледжа жалуются, что проводку в здании не меняли более 50 лет.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Андрей Позняков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.