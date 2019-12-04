Крупный пожар в одесском колледже экономики, права и гостиничного бизнеса

Один человек погиб и по меньшей мере 14 госпитализированы в результате крупного пожара в Одессе. Шестеро пострадавших — сотрудники МЧС.
Пожар произошёл в колледже экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса. По данным МЧС Украины, огонь охватил площадь более 4 тыс. кв. м. Для локализации пожара в старом доме потребовалось несколько часов. Местные издания сообщают, что люди, спасаясь от огня и дыма, выпрыгивали из окон.
Наиболее вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание: сотрудники колледжа жалуются, что проводку в здании не меняли более 50 лет.