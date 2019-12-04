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Робот от европейских ученых выиграл премию

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Робот от европейских ученых выиграл премию
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Он может взбираться на совершенно гладкие вертикальные поверхности и не бояться высоты: европейские исследователи в рамках проекта 4D Hybrid сконструировали робот, способный контролировать и ремонтировать промышленные объект в труднодоступных и опасных местах.

Прототип - итог командного труда в швейцарской роботехнической лаборатории специалистов в области кинетики, механотроники, искусственного интеллекта....Устройство может перемещаться по металлическим гладким поверхностям, таким, как корпус судна или морская платформа.

Проект координирует профессор Анна Валенте: "Главная особенность робота - способность выполнять задания в экстремальных, рискованных условиях при полном сохранении функциональности и устойчивости, - рассказала Валенте. - Он выдерживает перепад температур от -20 до + 35 градусов, разрыв огромен. Он не боится ни ветра ни воды, в том числе соленой. Робот очень надежен".

Машина оснащена гусеницами, помогающими ей перемещаться по скользким вертикальным поверхностям. Сцеплению со стеной помогают резиновые детали, "прилепляющие" робот к стене.

Диего Джитарди рассказывает о ходе работ так: "Нам нужно было гарантировать эффективность системы сцепления, мы проверяли, чтобы робот мог выдерживать собственный вес при движении по вертикальной стене, чтобы он удерживался в таком положении и при проведении ремонтных работ".

Робот запрограммирован на обнаружение коррозии, очистку пораженной поверхности и ее восстановление через нанесение алюминиевых сплавов. "Робот способен выполнять сложные, шарнирные манипуляции, которые сегодня обычно выполняются вручную, профессионалами, - уточняет Анна Валенте. - Они работают в условиях риска для здоровья и безопасности".

На церемонии в Брюсселе проект команды Анны Валенте получил престижную награду "Инновационный радар-2019", которая отмечает перспективные новаторские разработки в европейском пространстве.

Награду вручила Сигне Ратсо из директората Еврокомиссии по науке и инновациям: "Европа - это очень сильная наука, - отметила она. - Мы представляем только 7% мирового населения, но на нас приходится 20% международного финансирования науки и треть передовых научных публикаций. Мы отстаем в сфере перевода научных открытий в практическую плоскость, но собираемся восполнить этот пробел при содействии европейских инновационных фондов, которые будут работать по линии новой рамочной исследовательской программы Horizon Europe".

Исследователи из Швейцарии уже имеют четкое представление о прикладном размещении своей разработки. "Военно-морская логистика - наш стратегически важный сегмент, - отмечает профессор Валенти. - Робот может трудиться в оффшорных зонах, на нефтяных и газовых платформах, на ветряных турбинах. Наша технология также найдет применение в аэрокосмической отрасли".

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