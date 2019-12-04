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Франция

Макрона проверят на прочность

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  Павел Барсуков 
Макрона проверят на прочность
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Французские профсоюзы готовы к акциям протеста, которые могут стать крупнейшими за последние годы, если не десятилетия. Пенсионная реформа — больной для страны вопрос. Серьёзных изменений в этой области, подобных нынешнему проекту, предыдущие лидеры добиться не смогли или даже не пытались. Политологи говорят и о том, что сегодня французы возмущены далеко не только планом изменить пенсионную систему.

Бенжамен Морель, политолог:

"В определённом смысле всё это ведет к политической блокаде Макрона: во-первых, у таких традиционно сильных профсоюзов, как железнодорожники, есть все возможности обездвижить всю страну, а во-вторых, в этот раз они пользуются очень широкой поддержкой в обществе. Если профсоюзы не лишатся общественной поддержки за несколько недель и сохранят желание и возможности продолжать стачку, то в долгосрочной перспективе правительству придётся очень тяжело".

В 1995 году акции протеста против схожего проекта пенсионной реформы привели к тому, что Франция была несколько недель фактически парализована. В итоге правительство было вынуждено пойти на уступки, премьер Ален Жюппе ушёл в отставку, а его соратники проиграли досрочные выборы.

Если Макрону придётся дать задний ход, то будет разрушен его имидж реформатора, а поддержка избирателей — потеряна.

Бенжамен Морель, политолог:

"Электорат Макрона с одной стороны силён и готов к мобилизации, но с другой — очень неоднороден, поддержка президента может очень быстро ослабеть. Настоящая опасность для Макрона возникнет, если он потеряет 10% своих сторонников. Тогда на следующих выборах — в 2022 году — он может не дойти до второго тура."

Год назад Макрону уже пришлось пойти на уступки "жёлтым жилетам" — когда не самая важная с виду проблема стала катализатором небывалого по размаху протестного движения.

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