Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Евросоюз недостаточно "зеленеет"

 Комментарии
  Gregoire Lory 
Евросоюз недостаточно "зеленеет"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Европейское агентство по окружающей среде обвинило Европейский Союз в невыполнении собственных задач по её охране. В опубликованном в среду докладе говорится, что ЕС не сможет к 2030 году достаточно сократить вредные выбросы в атмосферу для предотвращения изменений глобального климата.

«Многие цели, которые мы поставили перед собой на 2020 год, не будут достигнуты, - сказал глава агентства Ханс Бройнинкс. - Мы не на правильном пути, и нужно больше стараться. Мы серьезно относимся к «Зелёному соглашению», которое будет готовить Еврокомиссия, и принципам устойчивого развития, но нам также придётся разработать поистине новую политику ».

«При нынешних темпах в 2030 году выбросы углекислого газа, вызывающего парниковый эффект, достигнут 4000 мегатонн, передаёт корреспондент Euronews Грегуар Лори. - При дополнительных усилиях Евросоюз может сократить его выбросы к той же дате почти до 3500 мегатонн и достичь затем углеродной нейтральности в 2050 году ».

Специалист по энергетике говорит, что в этой экологической битве противниками Евросоюза становятся автомобили и самолёты и вообще всё с двигателем внутреннего сгорания:

"Транспорт прячется от "зелёных" в черной зоне, - говорит Франсуа Дежан. - А ведь его выхлопы увеличились на 30% с 1990 года».

За последние 4 года выбросы парниковых газов за счет ископаемого топлива снова начали расти. Но в своем докладе Европейское агентство по окружающей среде подчеркивает и достигнутый прогресс. Доля возобновляемых источников энергии почти удвоилась с 2005 года.

«В 2017 году возобновляемая энергия в конечном потреблении составляла примерно 17,5%, - сказал ещё один эксперт Михай Томеску. - Согласно оценкам Европейского агентства по окружающей среде, она выросла до 18% в 2018 году».

Возобновляемую энергию дают солнце, ветер, приливы и солнца. Их не достаточно, чтобы компенсировать закрытие тепловых электростанций. Мирный атом после аварий на АЭС многие европейцы отвергают. В таких условиях им предлагаю уменьшить потребление тока и газа.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.