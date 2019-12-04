Евросоюз недостаточно "зеленеет"

Европейское агентство по окружающей среде обвинило Европейский Союз в невыполнении собственных задач по её охране. В опубликованном в среду докладе говорится, что ЕС не сможет к 2030 году достаточно сократить вредные выбросы в атмосферу для предотвращения изменений глобального климата.

«Многие цели, которые мы поставили перед собой на 2020 год, не будут достигнуты, - сказал глава агентства Ханс Бройнинкс. - Мы не на правильном пути, и нужно больше стараться. Мы серьезно относимся к «Зелёному соглашению», которое будет готовить Еврокомиссия, и принципам устойчивого развития, но нам также придётся разработать поистине новую политику ».

«При нынешних темпах в 2030 году выбросы углекислого газа, вызывающего парниковый эффект, достигнут 4000 мегатонн, передаёт корреспондент Euronews Грегуар Лори. - При дополнительных усилиях Евросоюз может сократить его выбросы к той же дате почти до 3500 мегатонн и достичь затем углеродной нейтральности в 2050 году ».

Специалист по энергетике говорит, что в этой экологической битве противниками Евросоюза становятся автомобили и самолёты и вообще всё с двигателем внутреннего сгорания:

"Транспорт прячется от "зелёных" в черной зоне, - говорит Франсуа Дежан. - А ведь его выхлопы увеличились на 30% с 1990 года».

За последние 4 года выбросы парниковых газов за счет ископаемого топлива снова начали расти. Но в своем докладе Европейское агентство по окружающей среде подчеркивает и достигнутый прогресс. Доля возобновляемых источников энергии почти удвоилась с 2005 года.

«В 2017 году возобновляемая энергия в конечном потреблении составляла примерно 17,5%, - сказал ещё один эксперт Михай Томеску. - Согласно оценкам Европейского агентства по окружающей среде, она выросла до 18% в 2018 году».

Возобновляемую энергию дают солнце, ветер, приливы и солнца. Их не достаточно, чтобы компенсировать закрытие тепловых электростанций. Мирный атом после аварий на АЭС многие европейцы отвергают. В таких условиях им предлагаю уменьшить потребление тока и газа.