В Будапеште ограничивают электросамокаты

С 5 декабря на площади Лайоша Кошута в Будапеште, где находится венгерский парламент, вводится запрет на передвижение на скутерах и электросамокатах. В ноябре правительство страны внесло соответствующие изменения в закон об охране культурного наследия. В них указывается, что безопасность пешеходов и туристов в этом популярном месте может быть гарантирована только благодаря ограничениям использования опасных транспортных средств, в том числе и скутеров. По новым правилам, на площадь можно въезжать на электрической инвалидной коляске, а также ездить по велодорожке вокруг парламента.

Беатрикс Ашбот, Евроньюс: "Отныне только дети могут кататься на скутере по площади Кошута. На улицах в центре Будапешта вы все еще можете использовать скутеры или электросамокаты, хотя вокруг последних возникает много споров и конфликтов, потому что многие считают их опасными видами транспорта".

Неразбериха вызвана отчасти тем, что очень трудно понять, к какой транспортной категории можно отнести электросамокаты. Их типы отличаются. На некоторых можно разгоняться до 40 км/ч, при этом на них ездят и по тротуарам, и по велодорожкам, и по проезжей части между машинами.

Компании рекламируют электросамокаты как экологически чистый вид транспорта. В Будапеште их арендуют, в основном, туристы.

"Я пользуюсь ими у себя на родине, в Турции, потому что у нас в Стамбуле очень большие проблемы с передвижением из-за пробок. А в Будапеште очень удобно пользоваться электросамокатами", - говорит этот турист.

Четкие правила использования скутеров и электросамокатов установить сложно. Некоторые из них слишком быстрые, чтобы ехать по тротуарам, но слишком медленные для дорог. В Лондоне и Париже с момента их появления были зафиксированы десятки несчастных случаев, некоторые - со смертельным исходом.