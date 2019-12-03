Крупнейший итальянский банк Unicredit объявил о планах сократить 500 своих филиалов. Потерять работу могут 8 тысяч человек. Это десять процентов всех работающих в настоящее время сотрудников финансового учреждения. Руководство банка надеется, что эти меры позволят сэкономить один миллиард евро.

Сокращения должны произойти в период с 2020 по 2023 год и коснутся в основном Италии, где, по данным профсоюзов, без работы останутся 5,5 тысяч сотрудников банка.

Значительно уменьшить число рабочих мест предполагается также в Германии и Австрии. При этом в указанный период не планируется операций по крупным банковским слияниям.

Всего в "Юникредит", который представлен в том числе в России, работают более 84 тысяч человек, из них 60 тысяч в странах Западной Европы.