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Чехия

Милану Кундере вернули чешское гражданство

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  Марфа Васильева 
Милану Кундере вернули чешское гражданство
Авторское право
Associated Press - ECKEHARD SCHULZ
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Милану Кундере вновь вручили чешское гражданство, сообщают мировые информагентства. Сама церемония, как рассказали во вторник в министерстве иностранных дел страны, состоялась 28 ноября в чешском посольстве в Париже, где вот уже много лет живёт писатель. В ней участвовали лишь 90-летний Милан Кундера, его супруга Вера и посол Чехии во Франции Петр Друлак. Он от лица государства извинился перед писателем «за нападки, которым тот подвергался годами» и подчеркнул, что его романы, написанные в Чехии и за рубежом, "прославили чешскую литературу на весь мир".

Вернуть Кундере гражданство, которого его в 1979 году лишил социалистический режим после выхода "Книги смеха и забвения", первым пообещал год назад премьер-министр Андрей Бабиш, находившийся тогда с визитом в столице Франции.

Милан Кундера покинул Чехию еще в 1975-м, и с тех пор жил во Франции. Президент Франсуа Миттеран подписал указ о присвоении ему гражданства Французской республики в 1981 году. "Понятно, что это не изменит коренным образом его жизнь, - заявил чешским СМИ Петр Друлак, - но он сам и его супруга сполна прониклись символичностью этой церемонии".

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