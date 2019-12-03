Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

"Филадельфия" продолжает победную домашнюю серию

 Комментарии
  Мария Горковская 
"Филадельфия" продолжает победную домашнюю серию
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия Сиксерс" обыграла "Юту" со счетом 103-94. Для подопечных Бретта Брауна это уже десятая победа подряд на домашнем паркете.

Самым результативным игроком стал центровой гостей Руди Гобер. В его копилке 27 очков и 12 подборов. В составе победителей отличился Тобайас Харрис. Он принес своей команде 26 очков.

В параллельном матче "Индиана Пэйсерс" в гостях разгромила "Мемфис Гриззлис". Финальный счет встречи 117-104. 19 очков набрал Малколм Брогдон. У хозяев 31 балл заработал Джарен Джексон. На паркет "медведи" вышли без ключевых игроков ротации. В частности, без Джа Моранта, который мучается проблемами со спиной, травмированного Брэндона Кларка и Йонаса Валанчюнаса.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.