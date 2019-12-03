"Филадельфия" продолжает победную домашнюю серию

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Филадельфия Сиксерс" обыграла "Юту" со счетом 103-94. Для подопечных Бретта Брауна это уже десятая победа подряд на домашнем паркете.

Самым результативным игроком стал центровой гостей Руди Гобер. В его копилке 27 очков и 12 подборов. В составе победителей отличился Тобайас Харрис. Он принес своей команде 26 очков.

В параллельном матче "Индиана Пэйсерс" в гостях разгромила "Мемфис Гриззлис". Финальный счет встречи 117-104. 19 очков набрал Малколм Брогдон. У хозяев 31 балл заработал Джарен Джексон. На паркет "медведи" вышли без ключевых игроков ротации. В частности, без Джа Моранта, который мучается проблемами со спиной, травмированного Брэндона Кларка и Йонаса Валанчюнаса.