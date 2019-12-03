Цифровые законы "нарушают права российских граждан" - эксперт

В понедельник Владимир Путин подписал ряд законопроектов в области цифровых данных, которые специалисты называют "нарушением свобод российских граждан". В правительстве говорят, что они призваны "защитить права россиян". Речь идет о законе, обязыввающем международные компании предустанавливать на импортируемые в страну электронные устройства российское ПО, и о ряде поправок в закон о хранении данных.

Поправки к закону о хранении данных, в частности, предусматривают крупные штрафы за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования, хранить данные пользователей на территории России или повторный отказ блокировать доступ к запрещённым сайтам. Изменения вступили в силу сразу после подписания закона президентом.

"Российская власть понимает, что ряд законов, касающихся интернета, не принес никаких успехов. Видимо, таким образом она хочет заставить международные и американские компании ему подчиниться", - считает специалист Центра защиты цифровых прав "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

В частности документ устанавливает штрафы в размере от 2 до 6 млн рублей, если интернет-компания повторно отказывается передавать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Кроме того, интернет-операторы теперь должны будут уведомлять федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных.

Если же интернет-компания откажется перенести данные российских пользователей на территоию РФ, то ей будет грозить штраф в размере от 6 до 18 млн рублей. "Суммы штрафов огромные, многие компании могут вообще быть ликвидированы или обанкрочены", - сказал Дарбинян.

Согласно нынешнему законодательству, за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений предусмотрен штраф до миллиона рублей. Санкции за повторное нарушение в кодексе об административных правонарушениях не прописаны.

За отказ хранить данные российских пользователей в России компанию могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. В этом году Twitter и Facebook заплатили по 3 тысячи рублей штрафа.

"Эта инициатива поставит американские и российские сервисы в неконкурентное положение: российские сервисы будут обязаны исполнять этот закон, американские из-за отсутствия счетов, активов, юридических лиц на территории России этот закон будут игнорировать и в этом плане окажутся в более выгодном положении", - отметил эксперт.

Закон о предустановке российского ПО, по мнению авторов, обеспечит защиту интересов российского бизнеса. По их мнению, он "позволит уменьшить злоупотребления со стороны крупных иностранных компаний".

Тем временем, "Роскомсвобода" считает, что закон нарушает права российских пользователей. "Этот закон поставит в неконкурентное преимущество многих производителей. Кроме того, это может служить нарушению прав российских пользователей на приватность, на тайну связи и угрожает правам человека, не говоря уже об очевидном лишении человека выбора", - сказал Дарбинян.

Ассоциация РАТЭК, представляющая в России в том числе интересы корпорации Apple, уже заявила, что принятая мера приведет к монополизации сферы разработки российского программного обеспечения и поэтому противоречит принципам ВТО.

Apple, никогда не предустанавливающая сторонние приложения, еще месяц назад предупредила, что в этой связи она может покинуть российский рынок. В силу закон должен вступить в июле будущего года.