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Португалия

"Сила разгневанных детей"

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  Павел Барсуков 
"Сила разгневанных детей"
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Reuters
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Экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Еропу — её катамаран пришвартовался в Лиссабоне. Грета пересекла Атлантический океан за три недели, спеша на 25-ю международную конференцию по климату в Мадриде. Ожидается, что в испанскую столицу Тунберг прибудет в среду утром на поезде. На участие в климатическом саммите у шведской активистки большие планы.

Грета Тунберг, активистка:

"Люди, мне кажется, недооценивают силу рассерженных детей. Мы разгневаны, раздосадованы — и тому есть серьёзная причина. Если они х отят, чтобы мы перестали сердиться, то, наверное, стоит прекратить сердить нас".

Reuters

Участники форума ожидают несовершеннолетнюю активистку с нетерпением:

Каролина Шмидт, министр окружающей среды Чили:

"Она стала лидером, способным раскрыть сердца множества людей по всему миру. Нам нужна эта неимоверная сила, чтобы усилить экоактивизм, чтобы скорее и тщательнее приступить к решению проблем, чтобы дейтсвительно суметь справиться с изменениями климата. Поэтому Грета нам так нужна".

В Америку шведка прибыла — также по морю — в августе этого года, чтобы принять участие в двух важных мероприятиях: Генассамблее ООН и климатической конференции, которая изначально должна была состояться в Чили. Но из-за политического кризиса и беспорядков пришлось перенести форум в Испанию.

Reuters

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