Образовательный рейтинг: Россия сдала позиции

Каждые три года Международная программа оценки знаний учащихся (PISA) тестирует системы образования по всему миру. Порядка 600 тысяч школьников и школьниц из 79 стран, в том числе из России, приняли участие в программе в 2018 году. Специалисты в области образования проверили уровень их чтения, письма и научных знаний. Тесты организует Организация экономического сотрудничества и развития.

Согласно результатам проведенных исследований, школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности. Средний балл по читательской грамотности составил 479 (495 в 2015 году), по естественно-научной грамотности - 478 (487 в 2015 году), по математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году).

Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом, Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю позицию, по математической - с 23-й на 30-ю, по естественно-научной грамотности - с 32-й на 33-ю строчку. Лидерами по всем трем направлениям стали Китай и Сингапур.

В Минпросвещения, комментируя итоги исследования, тем не менее подчеркнули, что, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA включили Россию в 18 из 79 стран "с устойчивым прогрессом качества школьного образования".

Кроме межстранового исследования, проводятся тесты в отдельных городах и регионах. Московские школы по итогам тестов, признаны одними из лучших в мире.

По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года. В сравнении с результатами стран, принимавших участие в исследовании PISA, Москва переместилась с шестого на третье место. Лучший результат по этому направлению показали только школьники из Сингапура и четырех китайских провинций: Пекина, Шанхая, Цзянсу и Гуандуна.

По математической грамотности Москва вошла в пятерку мировых лидеров, результат столичных школ вырос с 531 до 534 баллов. На этот раз московские школьники опередили сверстников из Японии, Нидерландов, Финляндии и Канады, но уступили ученикам Сингапура и китайских провинций.

По естественно-научной грамотности Москва поднялась с 12 на 6 место, благодаря росту баллов с 513 до 528. Столица обошла Финляндию, Республику Корея, Канаду, Тайвань и Великобританию. Лучший результат показали лишь школьники из китайских провинций, Сингапура, Эстонии и Японии.