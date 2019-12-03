НАТО: лидеры и задачи

Главы государств и правительств стран НАТО собираются в Лондоне, чтобы отпраздновать 70-летие альянса, в котором в последнее время усилились разногласия.

Брюссельский эксперт по обороне из Германского фонда Маршалла США ожидает, что на встрече самыми заметными будут три крупные личности:

"Три президента, привлекащие к себе особое внимание, -это американец Трамп, впрочем как на каждом саммите с тех пор, как он вошел в Белый дом, - говорит Кристин Берзина. - Но теперь это также Макрон и Эрдоган, президенты Франции и Турции. Похоже, что эти двое переняли самоуверенность и пробивные манеры, которыми известен Трамп. Поэтому, по поводу лондонского саммита, я меньше беспокоюсь о Трампе, который, скорее всего, будет вести себя как ответственный государственный деятель на приеме и ужине в Букингемском дворце с королевой".

Недавно президент Франции разжёг дебаты о будущем НАТО, у которого, по словам Макрона, умер мозг. А его турецкий коллега не проконсультироваться с союзниками перед отправкой войск в Сирию и закупкой российских ракет. Так каковы сейчас приоритеты у Альянса?

"Надо ответить на вопрос, что делать с Россией? Президент Макрон призывал к пересмотру стратегиии и одновременно - к перезагрузке с Москвой, - продолжает эксперт из Брюсселя. - Это не понравится многим союзникам, особенно восточноевропейским, поскольку ситуация с Украиной не улучшилась настолько, чтобы можно было строить другие отношения с Россией. Кроме того, на этом саммите впервые будут обсуждаться вызовы со стороны Китая, а также терроризм. Президент Эрдоган хотел бы получить от союзников признание того, что террористические угрозы, которые он видит в Сирии, требуют такого же подхода, который НАТО применяет к планам обороны на Востоке, от России".