Нарушения на выборах в Венгрии. Риск 5G. Запрет на виды оружия

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Будепешт постоянно обвиняют в нарушении принципов демократиии. Виктор Орбан находится у власти в Венгрии с 2010 года, в прошлом году он в третий раз заручился абсолютным парламентским большинство. Но легитимность тех выборов поставлена под сомнение.

В 2018 году премьер-министр Венгрии свою праздновал убедительную победу на парламентских выборах. «Слушай своё сердце — голосуй за "Фидес"» - говорится в песне.

Неправительственная организации защитников демократии Unhack Democracy Europe опросила 170 человек и установила, что из 133 депутатских мест партии Виктора Орбана как минимум 10 было получено в результате подтасовок или манипуляций.

«Выявлен широкий спектр нарушений, а также явного мошенничества по всей Венгрии, включая покупку голосов, подделование списков, запугивание избирателей и тех, кто подсчитывает бюллетени, - говорит участница расследования София Банута. - Избирателей привозили на автобусах через границу из Сербии, Украины и Румынии».

В результате правящая партия могла получить не простое, а абсолютное большинство мест, что позволяет премьеру, например, менять конституцию или распускать парламент.

НПО утверждает, что воля венгерских избирателей был искажена, манипуляции были систематическими, но причастность к этому правительства доказать не удалось.

«У нас есть свидетельства людей о том, что на участки для голосования поступали инструкции из центра, - сказал председатель про-демократической организации Гарван Уолш. - Такая картина была по всей Венгрии. Не ясно, чья это была инициатива: босса в Будапеште или тех, кто хотел ему угодить на местах. Но что-то такое явно происходило».

Unhack Democracy Europe рекомендуют Евросоюзу учесть эти свидетельства при наказании Будепешта за несоблюдение принципов демократии и верховенства праваа.

Рискованная технология 5G

Руководители телекоммуникационных служб Евросоюза призвали его снизить риски, связанные с мобильной технологией 5G. В её внедрении участвуют кампании из Китая.

На встрече в Брюсселе министры связи ЕС заявили, что компоненты, критически важные для национальной безопасности, должны поступать только из надёжных источников.

Сети 5G станут в ЕС частью социально-экономической инфраструктуры.

Запрет на виды оружия

Законодательство об огнестрельном оружии останется в Евросоюзе жёстким. Европейский суд отклонил просьбу Чешской Республики отменить некоторые ограничения, введённые после терактов 2015 года.

Тогда гражданам было запрещено владеть, в частности, полуавтоматическими винтовками и пистолетами.