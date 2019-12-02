Окна будущего: охладят и обогреют

Здание, похоже на стеклянный куб, аквариум или теплицу - на самом деле, экспериментальный павильон Здесь, в Софии, ученые исследуют потенциал энергосберегающих технологий и начинают с переосмысления концепции окна.

Кажется что окна павильона - совершенно обычные. На деле они заполнены смесью из 70 литров дистиллированной воды и 30 литров этиленгликоля, используемого в качестве антифриза. Водная смесь циркулирует по периметру помещения. Каждая оконная панель может также выполнять функцию солнечного коллектора. Окна оснащены солнечными батареями, дополнительными источниками аккумулирования естественной энергии извне. Ученые направляют ее излишки на обогрев здания и резервируют на потом.

Физик Миглена Николавеа-Димитрова поясняет: "Преимущество использования жидкости вместо воздуха в стеклянной полости окна связано с более высокой плотностью воды, она способна поглощать инфракрасный свет в более широком диапазоне".

Ученые, объединенные Европейским исследовательским проектом IndeWag, отрабатывают в стенах павильона новые решения. Например, непрерывно контролируют уровень температуры и влажности: это позволяет рассчитать, как новые окна будут поддерживать тепло в разных помещениях и в разных климатических условиях.

Технолог Киимир Живачек поясняет: "Мы измеряем температуру внутри окон, производим замеры через каждые 20 сантиметров, начиная с пола и так поднимаясь вверх. Это дает нам представление о том, как окно распределяет тепло. Мы сравниваем то, что помещаем между рамами, с энергией, получаемой на выходе".

Технология, внедренная в павильоне в Софии, разработана в Мадриде. Исследователи говорят о системе интеллектуального остекления. Они добиваются, чтобы жидкость, помещенная в стеклянную коробку, выполняла роль саморегулирующегося изолятора.

Профессор Хуан Антонио Хернандес Рамос комментирует: "Если снаружи слишком холодно, мы можем остановить движение воды. Так солнце быстрее прогреет вводную камеру в окне, стекло начнет отдавать тепло. Если на улице, напротив, жарко, мы можем активизировать движение воды по другим частям здания, тепло не будет концентрироваться лишь в одной точке. Наши окна похожи на кожный покров человека - та же способность к терморегулированию".

Ученые считают, что эта технология со временем позволит строить здания с практически нулевым потреблением энергии, что отвечает цели ЕС повысить энергоэффективность в строительном секторе

Архитектор Белен Морено Сантамария поясняет: "Наш задача - научиться строить здания, которые минимально потребляют энергию извне, но способны сами ее производить, давать тепло в помещения. Это решение как раз отвечает заявленной задаче. Мы оптимизируем энергообмен между элементами здания, что, по сути, нужно каждому дому".

Следующий этап - отработка технологии в более крупных промышленных масштабах.

Профессор Дитер Брюггеман убежден: "Все готово для вывода продукта на рынок. Нам предстоит пронаблюдать, как технология будет работать в более крупных промышленных масштабах. Эксперименты в небольших павильонах оказались удачными. Считаем, что наше решение годится для оснащения больших зданий".

Проект нуждается в инвестиционной поддержке. В ожидание финансовых партнеров ученые в экспериментальном павильоне Софии продолжат замеры и наблюдения.