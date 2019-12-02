Майра Добеле: "Я не забыла, как мыслит ребенок"

Майра Добеле - родом из Латвии, живет в Финляндии и пишет для детей. Она - автор и сценарист уникальных книг для самых маленьких, призванных оторвать детей от гаджетов и вернуть их в мир текстов. Книги из серии "Как учились Шиммиз" издаются с опорой на новые технологии, они позволяют читателям стать активным участником повествования. В комплекте с книгой идет "умная ручка": она прочтет малышу текст, задаст вопросы, подскажет и поможет сделать повествование еще более увлекательным.

К сегодняшнему дню в рамках проекта при поддержке ЕС изданы 5 книг про забавных персонажей Шиммиз и одна видеоигра - все на латышском и эстонским языках.

Майра Добеле рассказывает: "Сначала я смотрю на возрастную группу, с которой мне предстоит работать, проверяю педагогические рекомендации по знаниям и навыкам для детей именно этого возраста. Я иногда захожу в детский сад, смотрю, как они занимаются математикой или природоведением, ну а потом сажусь и начинаю писать. Затем я продолжаю работать, двигаясь с уровня на уровень. Сначала я представляю общую картину, затем выделяю, какие точки, персонажи будут активными. Ну а потом пишу текст - кто что говорит. Мой макет отправляется редактору, иллюстратору, иногда возвращается.

Мне не трудно встать на место ребенка и начать думать, как он. Я не забыла образ мыслей из своего собственного детства. Ребята хотят радости, ярких цветов, узнаваемых предметов, картинок, мест, где они уже бывали. Писать просто, писать весело - непростая работа, да, пожалуй, эти два аспекта самые трудные для меня".