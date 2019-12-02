Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Мадрид принимает COP 25

 Комментарии
  Кнарик Хачатрян 
Мадрид принимает COP 25
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Менее чем за месяц до открытия 25-ой конференции ООН по изменению климата ( COP25) её участникам пришлось приспособиться к изменению маршрута: вместо чилийской стллицы Сантьяго, где не прекращаются бурные протесты, 4 ноября форум был перенесён в Мадрид, и в городе закипела работа.

100 тысяч кв.метров - половину своей площади - предоставил для проведения конференции выставочный комплексе IFEMA, один их пяти крупнейших в Европе. Ожидается прибытие 25 тысяч гостей из 200 стран.

Чтобы убедить в своей способности принять СОР25, испанское правительство сформировало переговорную группу во главе с генеральным секретарём по иностранным делам Хосе Мануэлем Альваресом.

"Основополагающим было желание Чили передать это право именно Испании, которую в Сантьяго сочли наилучшим кандидатом из всех предложенных, - прокомментировал принятое решение Альварес. - Во вторых, по своей культурной идентичности мы ближе всего к латино-американской общине, а COP25 планировалось провести в Латинской Америке. Ну, и в-третьих, сыграла роль многостороннесть и открытость Испании".

COP25 принесёт Мадриду это около 200 млн евро, в основном за счёт заполненности отелей и ресторанов, а затраты на проведение не превысят 50 млн. Но выгода от проведения COP25 исчисляется не только в евро.

Кристина Риверо из Испанской конфедерации предпринимательских организаций (CEOE) говорит:

"Сейчас все компании озабочены тем, какое воздействие на климат оказывает их деятельность, и как представить потребителям свои усилия по защите окружающей среды в наилучшем виде. Люди хотят покупать продукцию компаний, для которых забота о будущем нашей планеты не просто слова. Учитывая растущую обеспокоенность потребителей этим вопросом, нужно как можно лучше осведомлять их о проходящей в Мадриде COP25, периодически освещать это событие в прессе".

Власти Мадрида обещают сделать всё от них зависящее, чтобы создать наилучшие условия для работы конфренции ООН.

Карлос Малраска, Euronews:

"Страны, принимавшие предыдущие климатические конференции - такие, как Германия, Франция или Марокоо - готовились к ним в течении двух лет. Мадрид сделал это в рекордно короткие сроки: менее, чем за месяц. Дата проведения СОР25 совпала с одним из самых длинных в этом году уик-эндов, поэтому город будет полон туристов. COP25 - это испытание для Испании и её столицы, на карту поставлена и международная репутация страны".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.