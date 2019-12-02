Отдых по-японски: природа и никакой диеты

_ Что выбирают японцы, чтобы расслабиться и восстановить силы? Куда отправляются, если хотят отдохнуть от городской суеты?_

Северные японские Альпы раскрывают свое величие на фоне солнца и облаков. Десятки людей наблюдают за изменением освещения с площадки на канатной дороге Синхотака на высоте в две с лишним тысячи метров. Настоящая кислородная инъекция: пребывание здесь восстанавливает силы и умиротворяет душу. Следующий этап - спуск в долину Окухида, знаменитую своими горячими термальными источниками-онсэнами. Онсэны, результат высокой вулканической активности, стали такой же неотъемлемой частью японского образа жизни, как чайные церемонии или любование сакурой.

Вокруг источников строятся курорты, от совсем камерных до больших и посещаемых. Сюда приезжают на несколько часов или на несколько дней. Йоко Нохири - хозяйка отеля "Хотакасо", рассказывает: "Самое приятное - это утреннее купание. Погрузиться в источник на рассвете, когда вокруг еще прохладно, и оттуда, из теплой воды, любоваться горами - это фантастический отдых".

Концепция отдыха в Японии разительно отличается от принятой на Западе: на здешних курортах никто не говорит о диетах или режиме детокс. Хорошая еда остается важным элементом программы по восстановлению сил. Йоко Нохири подтверждает: "Японцы обожают ходить в онсэны, в том числе после ужина, чтобы снять стресс перед сном. Собственно, большинство наших посетителей именно этот режим и выбирают".

Онсэн - идеальное место, чтобы уделить время себе, а затем вернуться к повседневной жизни - без стресса и с большим количеством энергии. Великолепная традиция купания в источнике позволяет в прямом смысле слова погрузиться в японскую культуру и традиции.