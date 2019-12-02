Окна с секретом

Ученые, объединенные Европейским исследовательским проектом IndeWag, отрабатывают в стенах павильона в Софии новые решения. Речь идет о так называемом "умном остеклении" : оконные камеры заполняются смесью воды b антифриза, что позволяет аккумулировать солнечную энергию извне, отапливая ею остальные части дома.

Белен Морено Сантамария, архитектор Мадридского политехнического университета, рассказывает о технологии подробнее: "В основе системы - две стеклянные панели. Внутри камеры вместо привычного воздуха, газов мы помещаем воду. Она течет по замкнутому контуру. Вода обменивается теплом с тем, что мы называют "первичной энергетической системой": это может быть и геотермальная система, и тепловой насос, или буферный резервуар. Все зависит от выбранной конкретным зданием энергетической стратегии. Каждая стеклянная панель, с одной стороны, самостоятельна, а с другой подключена к этой замкнутой циркулярной системе.

Вода обладает очень высокой тепловой мощностью. Это позволяет нам захватывать энергию солнечного излучения с помощью перемещающейся через прозрачные окна жидкости. Все тепло, которое мы аккумулируем, может быть перераспределено в другие части здания, где оно необходимо. Его также можно хранить во временной системе накопления энергии для последующего использования в других окружающих зданиях, также нуждающихся в тепле".